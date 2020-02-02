Миранчука отказались отпускать в «Милан»

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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук мог оказаться в итальянском «Милане». О сорванной сделке сообщил Telegram-канал Betting Insider.

Источник утверждает, что «россонери» планировали договориться с «железнодорожниками» об аренде хавбека с опцией выкупа в €15 млн. Однако на трансфер наложил вето главный тренер «Локо» Юрий Семин, в то время как сам футболист был готов покинуть отечественный чемпионат.

Напомним, что 30 января другой футболист столичной команды Федор Смолов отправился в аренду. Форвард присоединился к испанской «Сельте». Он проведет в клубе из Виго остаток сезона-2019/2020.

Ранее сообщалось, что Смолов дебютировал за «Сельту» под занавес матча с «Валенсией».