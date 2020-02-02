Овечкин рассказал об интересе сына к хоккею
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о том, что его годовалый сын Сергей проявляет интерес к хоккею.
Отметим, что день рождения мальчика состоится уже в августе.
«Сережа бегает с клюшкой, играет с шайбой. Станет ли хоккеистом? Поживем-увидим», — цитирует Овечкина русскоязычная версия официального сайта НХЛ.
Отечественный хоккеист отметил, что в отличие от сына он проявлял интерес к хоккею в более сознательном возрасте — семь или восемь лет.
Ранее сообщалось, что Овечкин признан первой русской звездой января в НХЛ.
December 9, 2019