Испанские болельщики оценили дебют Смолова в «Сельте»

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Фанаты «Сельты» оценили дебют игрока сборной России Федора Смолова в матче с «Валенсией».

Напомним, что встреча завершилась с минимальным счетом в пользу «летучих мышей» — 1:0. Отечественный игрок вышел на поле на замене за десять минут до конца матча.

«Он неплохо взаимодействовал с Яго Аспасом, хоть и играл на своем месте», — написал болельщик в Twitter.

Еще один фанат отметил, что для оценки игрока нужно увидеть его в игре более, чем на десять минут.

«Если Смолов сможет быстро адаптироваться и найдет понимание с Аспасом, это будет прекрасно», — добавил другой.

Также любители футбола заметили, что Смолов до сих пор не познакомился как следует с командой, что тоже отразилось на сегодняшней игре.

«Смолов сделал за 12 минут столько же, сколько Фернандес за 78 минут. Смолову нужно дать место в старте в ближайшие недели. Фернандес не забивает, и я думаю, что Смолов будет хорошо работать с Аспасом в атаке», — отметил болельщик.

В общем, фанаты команды из Виго положительно оценили дебют россиянина.

Ранее экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой оценил дебют Смолова.