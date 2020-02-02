Овечкин признан первой русской звездой января в НХЛ

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Русскоязычная версия официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выбрала тройку лучших отечественных игроков по итогам января 2020 года.

Первым в рейтинге идет капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин», оформивший за десять матчей регулярного чемпионата лиги 13 голов. Таким образом, россиянин обошел четырех легендарных игроков в гонке лучших снайперов в истории НХЛ.

На втором месте оказался вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, победивший в девяти матчах из десяти, отразив при этом 94,8 процентов бросков, 1,58 в среднем пропущенных гола и двух шатаутах. Именно отечественный голкипер является наиболее успешным в текущем сезоне

Замыкает тройку форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров с 19-ю очками в 13 матчах. Форвард является самым результативным игроком января в НХЛ с показателем полезности «+14».

Ранее сообщалось, что «Коламбус» проиграл «Баффало» и прервал шестиматчевую победную серию в НХЛ.