Смолов дебютировал за «Сельту» под занавес матча с «Валенсией»
Нападающий сборной России Федор Смолов вышел на поле матча 22-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Сельта» .
Главный тренер гостей вызвал игрока на замену на 78-й минуте вместо Габриэля Фернандеса. За минуту до этого «Сельта» пропустила гол, который оказался единственным за матч.
Забитым мячом в составе хозяев отметился Карлос Солер после передачи Родриго.
Напомним, что в стане «Сельты» отечественный игрок выступает с 30 января на правах аренды. По окончании текущего сезона испанская команда может выкупить игрока у московского «Локомотива».
«Сельта» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В 21 встрече команда Оскара Гарсии набрала 17 очков.