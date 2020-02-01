Посол США в России назвал Овечкина своим любимым хоккеистом

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Посол США в России Джон Салливан заявил, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является его любимым игроком.

Американец отметил, что с детства увлекается данным видом спорта и интересуется советским и российским хоккеем.

«Мой любимый игрок выступает за домашнюю для меня команду — «Вашингтон Кэпиталз», Саша Овечкин», — цитирует Салливана ТАСС.

Россиянин провел 1135 матчей регулярного чемпионата и забросил 695 шайб. По этому показателю он вышел на восьмое место в истории НХЛ.

Ранее сообщалось, что Овечкин признан первой звездой месяца в НХЛ.