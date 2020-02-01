Посол США в России назвал Овечкина своим любимым хоккеистом
Посол США в России Джон Салливан заявил, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является его любимым игроком.
Американец отметил, что с детства увлекается данным видом спорта и интересуется советским и российским хоккеем.
«Мой любимый игрок выступает за домашнюю для меня команду — «Вашингтон Кэпиталз», Саша Овечкин», — цитирует Салливана ТАСС.
Россиянин провел 1135 матчей регулярного чемпионата и забросил 695 шайб. По этому показателю он вышел на восьмое место в истории НХЛ.
Ранее сообщалось, что Овечкин признан первой звездой месяца в НХЛ.