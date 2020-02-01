Дубль Рюдигера спас «Челси» от поражения в матче с «Лестером»

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«Лестер Сити» сыграл вничью с лондонским «Челси» в матче 25-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в Лестере, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев мячи забили Харви Барнс и Бенджамин Чилвел. У гостей дубль оформил Антонио Рюдигер.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 25 туров «Лестер» (49 очков) занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). В следующем матче «лисы» на выезде встретятся с «Вулверхэмптоном».

«Челси» (41) располагается на четвертой строчке. В 26-м туре клуб примет «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что игрок «Челси» Виллиан может бесплатно перейти в «Барселону».

Англия. Премьер-лига. 25-й тур

«Лестер Сити» (Лестер) — «Челси» (Лондон) — 2:2

Голы: 0:1 — Рюдигер, 46; 1:1 — Барнс, 54; 2:1 — Чилвел, 64; 2:2 — Рюдигер, 71.