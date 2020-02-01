«Вашингтон» обыграл «Оттаву» в матче НХЛ благодаря Овечкину и Кузнецову
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Оттавы Сенаторз».
Встреча прошла в столице Канады и завершилась победой гостей со счетом 5:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Кузнецов, Карл Хагелин и Ти Джей Оши, а Александр Овечкин оформил дубль.
У проигравшей команды голы на свой лицевой счет записали Крис Тирни, Тома Шабо и Артем Анисимов.
После этой победы «столичные» набрали 75 очков и закрепились на первой позиции в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.
«Оттава» с 45-ю очками остались на 14-ой строчке Востока.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин единолично занял восьмое место в списке снайперов НХЛ.