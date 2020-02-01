«Вашингтон» обыграл «Оттаву» в матче НХЛ благодаря Овечкину и Кузнецову

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Оттавы Сенаторз».

Встреча прошла в столице Канады и завершилась победой гостей со счетом 5:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Кузнецов, Карл Хагелин и Ти Джей Оши, а Александр Овечкин оформил дубль.

У проигравшей команды голы на свой лицевой счет записали Крис Тирни, Тома Шабо и Артем Анисимов.

После этой победы «столичные» набрали 75 очков и закрепились на первой позиции в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

«Оттава» с 45-ю очками остались на 14-ой строчке Востока.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин единолично занял восьмое место в списке снайперов НХЛ.