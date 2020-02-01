СМИ: начальники просили погибшего при обрушении СКК в Петербурге рабочего выйти из люльки

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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До обрушения крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» начальники с земли рекомендовали погибшему рабочему покинуть строительную люльку. Об этом пишет издание «Фонтанка», ссылаясь на расшифровку переговоров строителей.

Как стало известно, изначально в строительной люльке было двое рабочих.

Отмечается, что на каске одного из них была размещена видеокамера.

Как сообщается, устройство зафиксировала переговоры строителей с начальниками, которые в это время располагались на земле.

«Поступило предложение прицепиться к люльке и с кольца резать ванты. Один человек встает на кольцо, прицепляется к люльке, ведет люльку за собой», — говорится в одном из сообщений начальников.

Ранее стало известно, что случилось обрушение 80% конструкций стен и кровли СКК. При обрушении пропал 29-летний рабочий, который позже был обнаружен мертвым.

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