СМИ: начальники просили погибшего при обрушении СКК в Петербурге рабочего выйти из люльки
До обрушения крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» начальники с земли рекомендовали погибшему рабочему покинуть строительную люльку. Об этом пишет издание «Фонтанка», ссылаясь на расшифровку переговоров строителей.
Как стало известно, изначально в строительной люльке было двое рабочих.
Отмечается, что на каске одного из них была размещена видеокамера.
Как сообщается, устройство зафиксировала переговоры строителей с начальниками, которые в это время располагались на земле.
«Поступило предложение прицепиться к люльке и с кольца резать ванты. Один человек встает на кольцо, прицепляется к люльке, ведет люльку за собой», — говорится в одном из сообщений начальников.
Ранее стало известно, что случилось обрушение 80% конструкций стен и кровли СКК. При обрушении пропал 29-летний рабочий, который позже был обнаружен мертвым.
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