Главный тренер «Сельты» поделился мнением о Смолове

<img src="//img.gazeta.ru/files3/102/12938102/smolov-celta-fichaje-llegada-3-pic905-895x505-2666.jpg">

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о новом нападающем клуба Федоре Смолове, перешедшем из столичного «Локомотива». Об этом сообщает As.



По его словам, 29-летний форвард обладает всеми необходимыми игровыми качествами.

«Смолов — высококлассный нападающий, надеюсь, что он приехал к нам с правильным настроем и поможет нам своими голами.

Его жизнь за пределами поля? Это не проблема, пока он соответствует нашим стандартам и приносит пользу клубу», — сказал Гарсия.

Ранее сообщалось, что вратарь московского «Спартака» Артем Ребров рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.