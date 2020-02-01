Главный тренер «Сельты» поделился мнением о Смолове
Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о новом нападающем клуба Федоре Смолове, перешедшем из столичного «Локомотива». Об этом сообщает As.
По его словам, 29-летний форвард обладает всеми необходимыми игровыми качествами.
«Смолов — высококлассный нападающий, надеюсь, что он приехал к нам с правильным настроем и поможет нам своими голами.
Его жизнь за пределами поля? Это не проблема, пока он соответствует нашим стандартам и приносит пользу клубу», — сказал Гарсия.
Ранее сообщалось, что вратарь московского «Спартака» Артем Ребров рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.