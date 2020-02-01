Малафеев опроверг слухи об уходе из «Зенита»

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Член спортивного департамента петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев опроверг слухи об уходе из клуба. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

По его словам, действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми у него рассчитано на срок до мая 2020 года.

Напомним, что воспитанник клуба входит в число руководства с ноября 2017 года, когда он стал заместителем спортивного директора.

В 2008 году Малафеев выиграл Кубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг заявил, что защитник команды Дейли Блинд приступит к тренировкам после того, как у него диагностировали воспаление сердечной мышцы.