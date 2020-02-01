Наставник «Ростова» Карпин: бескомпромиссной борьбы от нас не ждите

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о традиционном предстоящем турнире в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба донского клуба.

По его словам, команда не находится в оптимальной форме, поэтому главной задачей будет избежать возможных травм и набрать кондиции перед возобновлением сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Бескомпромиссной борьбы от нас не ждите, мы будем просто готовиться к играм чемпионата. Организаторы, конечно, создают картинку и ажиотаж, это важно. Но я даже не помню, какие места мы занимали на предыдущих турнирах», — сказал Карпин.

Ранее сообщалось, что «Милан» приобрел полузащитника бельгийского «Андерлехта» Алексиса Салемакерса.