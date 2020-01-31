Испытывающий проблемы с сердцем игрок «Аякса» вернется к тренировкам

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Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг заявил, что защитник команды Дейли Блинд приступит к тренировкам после того, как у него диагностировали воспаление сердечной мышцы.

Из-за проблем со здоровьем футболист мог закончить футбольную карьеру.

«За Дейли постоянно следили, провели много обследований, и они показали настолько хорошие результаты, что на этой неделе ему разрешили тренироваться. С этого момента он вернется в команду», — цитирует тен Хага официальный сайт «Аякса».

Специалист отметил, что точные сроки возвращения игрока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в 2019 году у Блинда было выявлен миокардит.