Тедеско планирует дать возможность сыграть всем на турнире в Катаре
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско планирует дать возможность сыграть всем футболистам своей команды на традиционном предсезонном турнире в Катаре. Об этом сообщают «Известия».
По его словам, в спаррингах с «Локомотивом», «Ростовом» и сербским «Партизаном» можно будет качественно подготовиться к возобновлению Российской премьер-лиги (РПЛ).
Также 34-летний специалист заявил, что его игроки находятся не в идеальных кондициях, поэтому главной задачей на турнире будет избежать серьезных травм.
Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал переход нападающего Федора Смолова в испанскую «Сельту».