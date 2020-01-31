Тедеско планирует дать возможность сыграть всем на турнире в Катаре

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско планирует дать возможность сыграть всем футболистам своей команды на традиционном предсезонном турнире в Катаре. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, в спаррингах с «Локомотивом», «Ростовом» и сербским «Партизаном» можно будет качественно подготовиться к возобновлению Российской премьер-лиги (РПЛ).

Также 34-летний специалист заявил, что его игроки находятся не в идеальных кондициях, поэтому главной задачей на турнире будет избежать серьезных травм.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал переход нападающего Федора Смолова в испанскую «Сельту».