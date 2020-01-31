Умерла чемпионка мира Ирина Ларичева

<img src="//img.gazeta.ru/files3/161/12218161/upload-Depositphotos_2244416_l-2015-pic905-895x505-13215.jpg">

Скончалась победительница чемпионата мира по стендовой стрельбе Ирина Ларичева. Об этом сообщает официальный сайт Стрелкового союза России (ССР).

Ей было 55 лет. Умерла прославленная спортсменка после продолжительной болезни.

Ларычева неоднократно становилась призеркой чемпионатов мира и Европы, также на ее счету участие в Олимпийских играх 2008 года.

В 2001 году она выиграла золото чемпионата мира в дисциплине «трап».

Ранее сообщалось, что глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус обвинил Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) в неприемлемом подходе и нежелании признавать вину за подлог документов в деле Данила Лысенко.