Кокорин рассказал, чем занимался в тюрьме

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Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин в тюрьме смотрел шоу легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова. Об этом сообщил журналист Алексей Андронов, присутствовавший на записи программы.

В концовке прямого эфира Фетисов выразил благодарность за включение 28-летнему бывшему форварду сборной России, на что он ответил следующее:

«Да я ведь рядом в СИЗО сидел, там посмотрел пару ваших программ, мне понравилось, поэтому я и согласился».

Напомним, что 31 января Кокорин присоединится ко второй команде петербургского «Зенита».

Ранее сообщалось, что испанская «Сельта» заплатит порядка €600 тысяч за аренду нападающего столичного «Локомотива» и сборной России Федора Смолова.