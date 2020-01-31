Кокорин рассказал, чем занимался в тюрьме
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин в тюрьме смотрел шоу легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова. Об этом сообщил журналист Алексей Андронов, присутствовавший на записи программы.
В концовке прямого эфира Фетисов выразил благодарность за включение 28-летнему бывшему форварду сборной России, на что он ответил следующее:
«Да я ведь рядом в СИЗО сидел, там посмотрел пару ваших программ, мне понравилось, поэтому я и согласился».
Напомним, что 31 января Кокорин присоединится ко второй команде петербургского «Зенита».
Ранее сообщалось, что испанская «Сельта» заплатит порядка €600 тысяч за аренду нападающего столичного «Локомотива» и сборной России Федора Смолова.