Свыше 50 млн подписчиков Роналду в Instagram оказались фейками

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29 января лидер «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду покорил отметку в 200 млн подписчиков в Instagram, что позволило ему стать первым пользователем социальной сети со столь значительной аудиторией.

Однако спустя сутки стало известно, что свыше 50 млн аккаунтов, подписанных на пятикратного обладателя «Золотого мяча», оказались фейковыми (18,7% всех фолловеров относятся к ботам и покупателям лайков, комментариев и подписчиков, тогда как еще 6,4% — это массовые подписчики). Об этом проинформировал The Sun.

Стоит отметить, что ближайшими преследователями футболиста являются американская певица Ариана Гранде (173 млн) и ее соотечественник, актер Дуэйн «Скала» Джонсон (170 млн).

Ранее «Локомотив» подал в суд на Геркуса.