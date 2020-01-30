Форвард из Буркина-Фасо близок к переходу в «Спартак»
Форвард из Буркина-Фасо Бассиру Компаоре близок к переходу в столичный «Спартак». Об этом сообщает Sport24.
По словам агента футболиста Лансине Силуе, для нападающего переход в самый титулованный клуб России будет огромным шагом вперед.
«Москвичи сделали предложение «Клуб Африкен» из Туниса. Сам Компаоре очень воодушевлен этим и хотел бы продолжить свою карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ)», — сказал Силуе.
Ранее сообщалось, что генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн поделился ожиданиями от традиционного предсезонного турнира в Катаре.