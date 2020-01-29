МОК: оргкомитет Олимпиады примет контрмеры против коронавируса

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Международный олимпийский комитет (МОК) высказался о мировом распространении коронавируса в преддверии Олимпийских игр — 2020, передает РИА «Новости».

Соревнования пройдут будущим летом в Японии.

В МОК отметили, что организационный комитет Олимпиады предпримет все необходимые контрмеры в связи со сложившейся ситуацией.

«Контрмеры против инфекционных заболеваний являются важной частью планов по проведению безопасных и надежных Олимпийских игр. Мы продолжаем сотрудничество со всеми соответствующими организациями, также находясь в тесной связи как со Всемирной организацией здравоохранения, так и с собственными экспертами», — заявили в пресс-службе комитета.

Стоит отметить, что общее число заболевших пневмонией в Китае, по последним данным, уже достигло показателя 4515 человек. Что же касается летальных исходов, то спасти не удалось 106 больных.

Ранее сообщалось, что ВФЛА могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций.