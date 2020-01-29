WADA обнаружила 145 махинаций с допинг-пробами в московской лаборатории

<img src="//img.gazeta.ru/files3/208/10912208/say-no-to-doping-pic905-895x505-10060.jpg">

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило 145 махинаций с допинг-пробами российских спортсменов в московской лаборатории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу отдела расследований организации Гюнтера Юнгера.

По его словам, данные 145 из 298 спортсменов, находящиеся под патронажем московской лаборатории были изменены. Эти данные получены в результате работы его отдела, проводимой в период с мая по ноябрь 2019 года.

Также Юнгер заявил, что вся информация о подозрительных изменениях будет обнародована.

Ранее сообщалось, что боец Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Камеру Усман рассказал о том, что не будет драться с дагестанским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым.