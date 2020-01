Опубликовано видео полета вертолета Брайанта незадолго до трагедии

Опубликовано видео полета вертолета легенды баскетбола Коби Брайанта незадолго до авиакатастрофы. Запись выложена в Twitter.

Автор видео заявил, что снял летательный аппарат в небе над Глендейлом за 31 минуту до крушения.

На борту помимо Брайанта находились его 13-летняя дочь Джианна, пилот и еще шесть пассажиров. Все они погибли.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступал с 1996 по 2018 год. Он был признан самым полезным игроком (MVP) регулярного чемпионата сезона-2007/08, и MVP финальной серии 2009 и 2010 года. Он 18 раз принимал участие в Матче всех звезд, четырежды становился его MVP. Брайант занимает четвертое место в истории лиги по количеству набранных за карьеру очков.

Брайант — второй игрок в истории НБА по количеству очков, набранных за один матч. Во встрече регулярного чемпионата против «Торонто Рэпторз» атакующий защитник набрал 81 балл.

Также он дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр вместе со сборной США — в 2008 году в Пекине и в 2012 году в Лондоне.

В 2018 году Брайант получил премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».

I try and video /photograph all the weird stuff happening above my house in Glendale,CA. Unfortunately this morning I didn't realize I was filming the helicopter Kobe Bryant, his daughter and others were in 31 minutes before they crashed . RIP pic.twitter.com/8zdiplvEbv