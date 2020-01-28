Хавбек «Спартака» Умяров прокомментировал интерес «Манчестер Юнайтед»

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Полузащитник московского «Спартака» и молодежной сборной России Наиль Умяров прокомментировал интерес «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает «Бизнес ONLINE».

По его словам, интерес английского гранда может проявляться в связи с игрой в одном из ведущих клубов Восточной Европы, а также в основе национальной команды в возрасте до 21 года.

Также Умяров заявил, что информация о его нахождении в шорт-листе является выдумкой журналистов.

Напомним, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 19-летний хавбек провел десять игр.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал переход нападающего сборной России Николая Комличенко в столичное «Динамо».