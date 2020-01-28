Два ассиста Кучерова не помогли «Тампе» обыграть «Даллас»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В основное время команды выявить победителя не смогли, а в овертайме сильнее оказался «Даллас».

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал два очка, дважды выступив в роли ассистента. Голкипер Андрей Василевский отразил 32 броска по своим воротам из 35.

Ранее «Оттава» по буллитам проиграла «Нью-Джерси».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас Старз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:2 (ОТ)

0:1 — Стэмкос (Кучеров, Рутта), 33:41;

1:1 — Гурьянов (Сегин, Линделль), 37:49;

2:1 — Бенн (Комо), 49:06;

2:2 - -Стэмкос (Хедман, Кучеров), 58:34;

3:2 — Бенн, 62:07.