Два ассиста Кучерова не помогли «Тампе» обыграть «Даллас»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В основное время команды выявить победителя не смогли, а в овертайме сильнее оказался «Даллас».
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал два очка, дважды выступив в роли ассистента. Голкипер Андрей Василевский отразил 32 броска по своим воротам из 35.
Ранее «Оттава» по буллитам проиграла «Нью-Джерси».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас Старз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:2 (ОТ)
0:1 — Стэмкос (Кучеров, Рутта), 33:41;
1:1 — Гурьянов (Сегин, Линделль), 37:49;
2:1 — Бенн (Комо), 49:06;
2:2 - -Стэмкос (Хедман, Кучеров), 58:34;
3:2 — Бенн, 62:07.