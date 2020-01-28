Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Монреаль»
«Монреаль Канадиенс» проиграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «столичных».
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов набрал за игру одно очко, отдав голевую передачу.
Ранее сообщалось, что перед игрой «Монреаль» — «Вашингтон» был показан ролик в честь Брайанта.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль Канадиенс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:4
1:0 — Питри (Татар, Сканделла), 01:55;
1:1 — Уилсон (Врана, Оши), 18:30;
1:2 — Бойд (Эллер, Кузнецов), 22:03;
1:3 — Врана (Оши, Кузнецов), 34:51;
2:3 — Уис (Судзуки, Казинс), 47:30;
2:4 — Бекстрем, 59:37.