Матч «Лейкерс» — «Клипперс» перенесен из-за смерти Коби Брайанта
Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между двумя клубами из Лос-Анджелеса «Лейкерс» и «Клипперс» был перенес из-за гибели Коби Брайанта, сообщает РИА «Новости».
Игра должна была состояться 28 января. Новая дата поединка будет объявлена позднее. Об этом проинформировал в Twitter журналист The Athletic Шэмс Чарания.
Такое решение связано с тем, что игроки «Лейкерс» сильно расстроены из-за гибели экс-игрока команды Коби Брайанта, который разбился на своем вертолете 26 января.
Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о гибели Коби Брайанта.