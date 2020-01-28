Матч «Лейкерс» — «Клипперс» перенесен из-за смерти Коби Брайанта

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Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между двумя клубами из Лос-Анджелеса «Лейкерс» и «Клипперс» был перенес из-за гибели Коби Брайанта, сообщает РИА «Новости».

Игра должна была состояться 28 января. Новая дата поединка будет объявлена позднее. Об этом проинформировал в Twitter журналист The Athletic Шэмс Чарания.

Такое решение связано с тем, что игроки «Лейкерс» сильно расстроены из-за гибели экс-игрока команды Коби Брайанта, который разбился на своем вертолете 26 января.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о гибели Коби Брайанта.