Слуцкий высказался о гибели Коби Брайанта

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о гибели экс-игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, передает «Спорт-Экспресс».

Тренер стал гостем шоу «Вечерний Ургант». Слуцкий вместе с ведущим программы Иваном Ургантом почтили память баскетболиста, который разбился на личном вертолете 26 января.

«На нем росли поколения. Это человек, который олицетворял не просто спорт, а наш современный мир», — заявил Слуцкий.

Ранее Слуцкий сделал выбор между Роналду, Месси и Тарасовым.