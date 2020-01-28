Слуцкий высказался о гибели Коби Брайанта
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о гибели экс-игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, передает «Спорт-Экспресс».
Тренер стал гостем шоу «Вечерний Ургант». Слуцкий вместе с ведущим программы Иваном Ургантом почтили память баскетболиста, который разбился на личном вертолете 26 января.
«На нем росли поколения. Это человек, который олицетворял не просто спорт, а наш современный мир», — заявил Слуцкий.
Ранее Слуцкий сделал выбор между Роналду, Месси и Тарасовым.