Квалификационный турнир Игр по баскетболу перенесли из Китая из-за коронавируса
Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение перенести матчи квалификации Олимпийских игр среди женщин из китайского Фошаня в сербский Белград, сообщает TalkBasket.
Такое решение было принято в связи с распространением коронавируса в Китае.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Паралимпийские игры состоятся с 4 по 13 марта.
Коронавирусом заразились более двух тысяч человек во всем мире. 56 жителей скончались в Китае.
Ранее сообщалось, что клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» отметил товарищескую встречу с китайской командой «Ухань Чжоэр» на тренировочном сборе в испанской Марбелье.