Тарасова отреагировала на критику немецкого чиновника

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на критику спортивного директора Федерации фигурного катания Германии Удо Денсфорта в адрес российских спортсменов.

Чиновник заявлял, что победы юных фигуристов во взрослых соревнованиях мешают развитию спорта и конкуренции.

Специалист считает, что Денсфорту необходимо сконцентрироваться на результатах немецких спортсменов.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на критичные высказывания спортивного директора Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорфа по поводу российских фигуристок на чемпионате Европы в Австрии.

«Если возраст разделят, то им будет еще хуже. Они будут проигрывать во всех возрастах. Будет три возраста — будут проигрывать в трех. Будут четыре — в четырех. С большим перевесом» — цитирует Тарасову Sport24.

Также российский тренер напомнила, что «зависть — это большой грех».

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка ответила немецкому чиновнику на критику победы российских фигуристов.