Навка ответила немецкому чиновнику на критику победы российских фигуристов
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка отреагировала на критику спортивного директора Федерации фигурного катания Германии Удо Денсфорта в адрес российских спортсменов.
Чиновник заявлял, что победы юных фигуристов во взрослых соревнованиях мешают развитию спорта и конкуренции.
По мнению Навки, после побед россиян всегда находятся недовольные.
«Каждый случай фигуриста индивидуален. Его карьера может продлеваться до 30 лет, а может в 17 лет закончиться. Точно не могу сказать за каждую фигуристку», — приводит слова Навки Sputnik.
Бывшая фигуристка напомнила, что стала Олимпийской чемпионкой после 30 лет.
Ранее директор немецкой федерации заявил, что помимо олимпийской чемпионки 17-летней Алины Загитовой, в России есть и другие взрослые сильные фигуристки.