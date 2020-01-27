Навка ответила немецкому чиновнику на критику победы российских фигуристов

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка отреагировала на критику спортивного директора Федерации фигурного катания Германии Удо Денсфорта в адрес российских спортсменов.

Чиновник заявлял, что победы юных фигуристов во взрослых соревнованиях мешают развитию спорта и конкуренции.

По мнению Навки, после побед россиян всегда находятся недовольные.

«Каждый случай фигуриста индивидуален. Его карьера может продлеваться до 30 лет, а может в 17 лет закончиться. Точно не могу сказать за каждую фигуристку», — приводит слова Навки Sputnik.

Бывшая фигуристка напомнила, что стала Олимпийской чемпионкой после 30 лет.

Ранее директор немецкой федерации заявил, что помимо олимпийской чемпионки 17-летней Алины Загитовой, в России есть и другие взрослые сильные фигуристки.