Россиянка Павлюченкова вышла в 1/4 финала Australian Open

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче 1/8 финала спортсменка обыграла немку Анжелику Кербер со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 37 минут.

В следующем круге Павлюченкова встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой. В четырех из пяти последних матчах победу праздновала представительница Испании.

Australian Open проходит в Мельбурне и завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $43 031 250.

Ранее сообщалось, что Мугуруса сразилась с представительницей Нидерландов Кики Бертенс.