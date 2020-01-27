Россиянка Павлюченкова вышла в 1/4 финала Australian Open
Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В матче 1/8 финала спортсменка обыграла немку Анжелику Кербер со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 37 минут.
В следующем круге Павлюченкова встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой. В четырех из пяти последних матчах победу праздновала представительница Испании.
Australian Open проходит в Мельбурне и завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $43 031 250.
Ранее сообщалось, что Мугуруса сразилась с представительницей Нидерландов Кики Бертенс.