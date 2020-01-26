Погиб Коби Брайант

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Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб в авиакатастрофе, сообщает TMZ.

По информации издания, вертолет, в котором находился экс-спортсмен, разбился в городе Калабасас в штате Калифорния. Отмечается, что погибли пять человек.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лейкерс». Он был признан самым полезным игроком (MVP) регулярного чемпионата сезона-2007/08, и MVP финальной серии 2009 и 2010 года. Он 18 раз принимал участие в Матче всех звезд, четырежды становился его MVP. Брайант занимает четвертое место в истории лиги по количеству набранных за карьеру очков.

Также он дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр вместе со сборной США — в 2008 году в Пекине и в 2012 году в Лондоне.

Ранее сообщалось, что легенда НБА оказал помощь участникам ДТП.