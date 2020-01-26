Французского биатлониста удивляют проблемы сборной России

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Французский биатлонист Кентен Фийон Майе поделился мнением о выступлении россиян на этапах Кубка мира.

«Конечно, удивляют проблемы в стане российской команды. Россия относится к числу топ-сборных, ваши спортсмены постоянно были на подиуме или рядом с ним», — приводит слова Фийона Майе «Матч ТВ».

Биатлонист добавил, что ждет возвращения россиян на лидирующие позиции.

В масс-старте на этапе Кубка мира в словенском Поклюке Фийон Майе занял первое место. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты установили личный антирекорд в Кубке мира.