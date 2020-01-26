Французского биатлониста удивляют проблемы сборной России
Французский биатлонист Кентен Фийон Майе поделился мнением о выступлении россиян на этапах Кубка мира.
«Конечно, удивляют проблемы в стане российской команды. Россия относится к числу топ-сборных, ваши спортсмены постоянно были на подиуме или рядом с ним», — приводит слова Фийона Майе «Матч ТВ».
Биатлонист добавил, что ждет возвращения россиян на лидирующие позиции.
В масс-старте на этапе Кубка мира в словенском Поклюке Фийон Майе занял первое место. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее сообщалось, что российские биатлонисты установили личный антирекорд в Кубке мира.