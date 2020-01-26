Российские биатлонисты повторили свой антирекорд в Кубке мира
Российские биатлонисты повторили свой антирекорд по числу гонок подряд без наград на этапах Кубка мира.
В масс-старте в словенском Поклюке победу одержал представитель Франции Кентен Фийон Майе. Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, отставший от лидера на 1 минуту 11,4 секунды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Для российских биатлонистов это 25-я гонка кряду без медалей. Они повторили свой антирекорд, который был установлен в 2016 году.
Ранее сообщалось, что российские биатлонисты остановились в шаге от медалей в смешанной эстафете.