Российские биатлонисты повторили свой антирекорд в Кубке мира

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Российские биатлонисты повторили свой антирекорд по числу гонок подряд без наград на этапах Кубка мира.

В масс-старте в словенском Поклюке победу одержал представитель Франции Кентен Фийон Майе. Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, отставший от лидера на 1 минуту 11,4 секунды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Для российских биатлонистов это 25-я гонка кряду без медалей. Они повторили свой антирекорд, который был установлен в 2016 году.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты остановились в шаге от медалей в смешанной эстафете.