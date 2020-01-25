Боксерский отбор на Олимпиаду по боксу перенесли из-за коронавируса

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Отборочный боксерский турнир предстоящей Олимпиады в зоне Азия/Океания перенесен из китайского Уханя в Иорданию. Об этом проинформировал официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

Уточняется, что причиной переноса стала вспышка в КНР нового коронавируса. Число инфицированных, по последним данным, достигло 896 человек. 26 больных скончались, 36 сумели выздороветь. Случаи заражения зафиксированы в некоторых странах Европы, включая Францию.

Боксерский турнир должен был пройти в Ухане с 3 по 14 февраля, теперь же он состоится в столице Иордании Аммане — с 3 по 11 марта. В ходе соревнования будут распределены 63 лицензии на Олимпийские игры в различных весовых категориях.

Ранее сообщалось, что китайские клубы Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) будут проводить матчи в России из-за коронавируса.