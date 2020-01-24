Фигуристы Бойкова и Козловский стали чемпионами Европы

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Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золото чемпионата Европы, который проходит в австрийском Граце.

По сумме двух программ спортсмены получили 234,58 балла. Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (208,64), третье место заняли также представители России Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,53).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Ранее сообщалось, что Алена Косторная лидирует после короткой программы на чемпионате Европы.