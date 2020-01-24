Косторная лидирует после короткой программы на чемпионате Европы
Российская фигуристка Алена Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы, который проходит в австрийском Граце.
За свое выступление спортсменка получила 84,92 балла. Второй стала ее соотечественница Анна Щербакова (77,95), третье место заняла еще одна представительница России Александра Трусова (74,95).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.
Произвольные выступления фигуристки представят 25 января.
Ранее сообщалось, что россиянин Дмитрий Алиев выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию.