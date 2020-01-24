Футболист Игнатьев прокомментировал слухи об употреблении наркотиков
Новичок казанского «Рубина» Иван Игнатьев прокомментировал слухи об употреблении наркотиков. Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».
По его словам, в российском футболе существуют силы, которые способны раскачивать лодку.
«Я посмеялся над этими новостями. Сказал своему агенту, чтобы он ничего не комментировал и никому не отвечал. Всегда найдутся те, кому выгодно выливать грязь и извлекать из этого прибыль. Меня это не волнует. В конце концов черный пиар — тоже пиар», — сказал Игнатьев.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко рассказал, как мог перейти в столичный ЦСКА.