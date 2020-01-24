Опубликовано милое фото Акинфеева с щенком

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Супруга бронзового призера чемпионата Европы 2008 года по футболу Игоря Акинфеева Екатерина Герун опубликовала милое фото голкипера с щенком.

Пост доступен по ссылке в Instagram.

В комментариях под фотографией многие пользователи по достоинству оценили объятия Акинфеева с собакой и с удовольствием оставляли доброжелательные высказывания.

Отметим, что на зимний перерыв столичный ЦСКА, в котором выступает 33-летний вратарь, ушел на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» показал третий результат в истории Английской премьер-лиге (АПЛ) по продолжительности серии без проигранных матчей.