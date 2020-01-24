Опубликовано милое фото Акинфеева с щенком
Супруга бронзового призера чемпионата Европы 2008 года по футболу Игоря Акинфеева Екатерина Герун опубликовала милое фото голкипера с щенком.
Пост доступен по ссылке в Instagram.
В комментариях под фотографией многие пользователи по достоинству оценили объятия Акинфеева с собакой и с удовольствием оставляли доброжелательные высказывания.
Отметим, что на зимний перерыв столичный ЦСКА, в котором выступает 33-летний вратарь, ушел на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» показал третий результат в истории Английской премьер-лиге (АПЛ) по продолжительности серии без проигранных матчей.