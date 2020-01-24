Панарин вошел в пятерку лучших игроков первой части сезона НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вошел в пятерку лучших игроков первой части сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии телеканала TSN.
Панарин оказался на пятой строчке. Возглавил список лучших игроков Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз». Второе место занял Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), замкнул тройку лидеров Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»).
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал десятым, а Евгений Малкин, выступающий в «Питтсбург Пингвиз» — 11-м.
Ранее сообщалось, что ассоциация журналистов не включила россиян в список фаворитов наград НХЛ.