Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате Европы
В австрийском Граце подошла к концу первая часть соревнований у танцевальных пар.
Первыми после ритм-танца стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон — 88,78 балла.
Вторым идет российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов (88,73), тройку же замыкают итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (84,66).
Стоит отметить, что в шаге от третьего место в данный момент находятся россияне Александра Степанова и Иван Букин (83,65). Другие отечественные спортсмены, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (74,26) идут пятыми.
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