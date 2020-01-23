ВЭБ начал переговоры о продаже акций футбольного ЦСКА
Корпорация ВЭБ, владеющая 75% акций футбольного клуба ЦСКА, ведет переговоры о продаже части ценных бумаг «армейцев».
Отмечается, что весь долг красно-синих в размере более $240 млн будет конвертирован в акции, в результате чего долга не станет.
«Сделка улучшит финансовые показатели ЦСКА, сделает возможным привлечение инвесторов. Раньше инвесторы не хотели идти в актив с большой долговой нагрузкой. Сейчас же переговоры уже начались.
Стоит отметить, что главный принцип этой сделке заключается в том, что мы в ней не отвечаем за спорт. За него отвечает Евгений Гинер», — приводит слова первого зампреда ВЭБа Михаила Кузовлева издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину.