Экс-фигуристка Кавагути раскрыла секрет популярности Загитовой в Японии
Экс-фигуристка Юка Кавагути раскрыла секрет популярности действующей олимпийской чемпионки в женском одиночном фигурном катании Алины Загитовой в Японии. Об этом сообщает «СДЗД».
По ее словам, 17-летняя россиянка является очень красивой девушкой, которая при этом обожает японскую кухню.
«Все мужчины полюбили Алину за то, что она красивая. Все так считают. Она любит и ценит японскую кухню, при этом выиграла абсолютно все, что можно», — сказала Кавагути.
Ранее сообщалось, что отечественные фигуристы заняли весь пьедестал почета после короткой программы на чемпионате Европы, который в настоящее время проходит в австрийском Граце.