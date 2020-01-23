Экс-фигуристка Кавагути раскрыла секрет популярности Загитовой в Японии

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Экс-фигуристка Юка Кавагути раскрыла секрет популярности действующей олимпийской чемпионки в женском одиночном фигурном катании Алины Загитовой в Японии. Об этом сообщает «СДЗД».

По ее словам, 17-летняя россиянка является очень красивой девушкой, которая при этом обожает японскую кухню.

«Все мужчины полюбили Алину за то, что она красивая. Все так считают. Она любит и ценит японскую кухню, при этом выиграла абсолютно все, что можно», — сказала Кавагути.

Ранее сообщалось, что отечественные фигуристы заняли весь пьедестал почета после короткой программы на чемпионате Европы, который в настоящее время проходит в австрийском Граце.