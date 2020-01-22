Тарасова: чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в сарае

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала условия, в которых в настоящее время проходит континентальное первенство по фигурному катанию. Об этом сообщает ТАСС.



По ее словам, организаторы чемпионата Европы не удосужились обеспечить спортсменам комфортные условия.

«Сделайте атлетам нормальные возможности для выступления! Перестаньте принижать достоинство чемпионата Европы! Он проводится в настоящем сарае. Не можете провести их — так отдайте России. Мы обеспечим нормальные условия», — заявила Тарасова.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин высказался об успехе отечественных фигуристов в последнее время.