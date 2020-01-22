Медведев и Семак провели внеочередную встречу из-за ситуации с Кокориным

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Сегодня, 22 января, генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев провел внеочередную встречу с главным тренером клуба Сергеем Семаком. Об этом сообщает РИА «Новости».

Известно, что причиной для этого стала ситуация с нападающим сине-бело-голубых Александром Кокориным. Вчера, 21 января, «Сочи» сообщил об аренде игрока до конца текущего сезона. Позже Медведев подтвердил эту информацию, однако сам футболист и его агент отрицют эту информацию.

Также против ухода форварда выступил Семак, публично заявив, что Кокорин нужен ему в команде. Наставник даже доверил ему капитанскую повязку в контрольном матче.

Напомним, что в 2018 году Кокорин стал участником двух драк в центре столицы из-за чего около года провел в местах лишения свободы. В сентябре 2019 года он досрочно был освобожден, после чего подписал новый контракт с «Зенитом». Однако Российский футбольный союз (РФС) отказался регистрировать игрока для участия в чемпионате России. В связи с чем, петербуржцы планируют повторить процедуру этим зимним межсезоньем.

Ранее отчим Кокорина заявил, что футболист не собирается переходить в «Сочи».