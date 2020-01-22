Сборная России разгромила США в финале юношеских Олимпийских игр

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Сборная России встретилась с командой США в финале юношеских Олимпийских игр.

Победителем стали отечественные хоккеисты, обыгравший соперников с разгромным счетом 4:0.

Счет встречи был открыт на второй минуте Сатвеем Мичковым, к концу периода вторую шайбу в ворота американцев также забросил Мечников, оформив дубль.

Во втором периоде преимущество упрочил Руслан Газизов. Последний гол встречи оформил на 36-й минуте Вячеслав Малов

Ранее сообщалось, что игрок сборной России заболел гепатитом перед вылетом на юношеские Игры.