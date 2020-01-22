Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил аренду Александра Кокорина в «Сочи». Об этом сообщает ТАСС.

«Зенит подтверждает договоренность с «Сочи» об аренде Кокорина», — заявил Медведев.

Напомним, что пресс-служба клуба из Краснодарского края объявила о заключении арендного соглашения вместе с сине-бело-голубыми, после чего главный тренер действующих чемпионов страны Сергей Семак выпустил Кокорина с капитанской повязкой на товарищеский матч против «Аль-Увайнаха».

Стоит отметить, что Кокорин в этой игре сделал хет-трик.

Ранее сообщалось, что новичок петербургского «Зенита» Александр Кокорин вышел на тренировку под руководством Сергея Семака.