Авербух предсказал российский пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию

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Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию Илья Авербух поделился мнением о соревнованиях в женской одиночной программе, которые пройдут в рамках чемпионата Европы на этой неделе в Граце. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, российские спортсменки способны занять весь пьедестал почета.

«Наши девочки стоят особняком. Риски их ошибок минимальны, поэтому у нас есть возможность утверждать, что отечественные фигуристки займут три верхние строчки в итоговом протоколе», — сказал Авербух.

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала в Instagram совместную фотографию с певицей Монеточкой .