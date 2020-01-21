Третьяк верит, что новый министр справиться с проблемами российского спорта

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Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о назначении Олега Матыцина на пост министра спорта страны.

21 января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового главы ведомства. Ранее этот пост занимал Павел Колобков.

Третьяк выразил благодарность бывшему министру спорта за проделанную работу. Также функционер отметил, что новый глава ведомства является профессионалом своего дела

«Надеюсь и верю, что в такое сложно время он сделает все, чтобы справиться со всеми проблемами, в том числе и допинговыми, и мы все вернем назад, и Россия будет впереди», — цитирует Третьяка ТАСС.

Матыцин является президентом Международной федерации студенческого спорта.

Ранее сообщалось, что в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) рады назначению Матыцина на пост министра спорта.