РФС считает выборы президента Российской премьер-лиги нелегитимными
Российский футбольный союз (РФС) намерен признать досрочные выборы главы Российской премьер-лиги нелегитимными, сообщает газета «Известия».
По информации издания, в президент РФС Александр Дюков и другие представители организации остались недовольны решением клубов РПЛ единогласно поддержать кандидатуру действующего главы Сергея Прядкина. В РФС надеются, что руководство команд проведет повторное голосование в соответствии со всеми правилами.
Согласно пункту 14.4 устава РПЛ, кандидаты должны быть утверждены на очередном отчетно-выборном заседании общего собрания членов РПЛ. Отмечается, что также были нарушены пункты избирательного регламента РФС, а избирательный комитет организации не был уведомлен о выборах. Также РПЛ не предоставила необходимых документов в избирком РФС.
Ранее сообщалось, что Прядкин был переизбран на пятилетний срок.