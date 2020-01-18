Большунов выиграл гонку свободным стилем на этапе Кубка мира в Нове-Место
Россиянин Александр Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на седьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в чешском в Нове-Место.
Спортсмен прошел дистанцию за 33 минуты 45 секунд. Вторым стал финский лыжник Ийво Нисканен (+24,3), третье место занял представитель Норвегии Сьюр Рёте (+40,0).
Россиянин Андрей Мельниченко показал четвертый результат (+54,0).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее сообщалось, что россиянка Наталья Непряева взяла серебро гонки с раздельным стартом свободным стилем на дистанции 10 км.
Лыжные гонки. Кубок мира. Седьмой этап. Нове-Место
Свободный стиль. 15 км
1. Александр Большунов (Россия) — 33.45,0
2. Ийво Нисканен (Финляндия) — +24,3
3. Сьюр Рёте (Норвегия) — +40,0